Mutti è partner del Festival di Sanremo 2024

Mutti, azienda di Parma leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro è, per la prima volta, partner del Festival di Sanremo, lasciandosi ispirare dalla vocazione internazionale della kermesse, che ha fatto dell’italianità il suo punto di forza. Nel segno della valorizzazione del Made in Italy, la partnership si concretizza in un’ampia attività di comunicazione volta a valorizzare le nuove Zuppe fresche Mutti: genuine, realizzate con pomodoro 100% italiano.

La partnership con il Festival della musica italiana si inserisce in una progettualità più ampia, volta al rafforzamento delle categorie di prodotto ready-to-use e che si è concretizzata anche nella creazione di una nuova business unit ad essi dedicata, all’inizio del 2023: un segno tangibile dell'attenzione dell'azienda verso l'evoluzione dello scenario dei consumi, soprattutto per quanto riguarda la popolazione più giovane che desidera un maggior contenuto di servizio senza compromettere gusto e qualità.

“Da sempre il Made in Italy è nel dna di Mutti. In occasione della prima partnership con il Festival di Sanremo, abbiamo voluto valorizzare le nostre nuove Zuppe fresche, una perfetta rappresentazione di quella doppia anima, italianità e spinta all’internazionalizzazione, che permea le strategie future dell’azienda. E, questo, pienamente in linea con lo spirito di Sanremo” ha commentato Rafael Narvaez, Group Chief Marketing Officer di Mutti.

Durante i giorni del Festival, Mutti presidierà la città di Sanremo attraverso diverse azioni sul territorio. L’attività principale prevede la brandizzazione del trenino che offrirà un tour per le strade di Sanremo, nel corso della settimana del Festival. Questo farà tappa in alcuni dei luoghi simbolo della città e terminerà la sua corsa presso il Forte Santa Tecla, dove i viaggiatori in discesa dal convoglio speciale potranno degustare le zuppe Mutti, corpose e genuine perché fatte con il miglior pomodoro. Mutti regalerà alla città anche un divertente intrattenimento musicale: presso il Casinò, per ricordare che le zuppe Mutti sono pronte in soli 4 minuti, si potrà trovare un microonde gigante dentro al quale un Dj Chef Mutti si esibirà suonando e preparando le zuppe e le hostess distribuiranno un gadget a ricordo delle emozioni vissute durante il Festival.