Mutui, verso nuovi aumenti per le famiglie parmigiane: oltre 200 euro in più per ogni rata

Nuovi aumenti in vista per quanto riguarda i mutui per l'acquisto della casa. Le famiglie parmigiane si troveranno a pagare mediamente quasi 200 euro in più per ogni rata mensile (considerando gli aumenti già applicati nel 2022), costi che si aggiungeranno a quelli già affrontati negli ultimi sei mesi del 2022. I tassi di interesse sono infatti destinati a salire anche in questi primi mesi del 2013.

Se il 15 dicembre 2022, la Bce ha deciso di aumentare il costo del denaro al 2,50% nel corso del 2023, già a partire dalla primavera, gli analisti prevedono che si possa arrivare a quota 3%. In caso di un nuovo intervento della Bce l’indice dei mutui a tasso variabile potrebbe arrivare a sfiorare il 4%, in pratica la stessa percentuale di quelli a tasso fisso.

Secondo le stime del report di Abi (Associazione bancaria italiana) i tassi di interesse per un finanziamento dovrebbe arrivare a toccare i 3 punti percentuali per marzo 2023, per poi raggiungere il 3,5% entro il dicembre dello stesso anno. Il tutto dovrebbe poi stabilizzarsi nel 2024, assestandosi intorno al 3%.

Secondo i calcoli effettuati nel mese di ottobre 2022, prendendo come riferimento un finanziamento medio (126.000 euro in 25 anni sottoscritto a gennaio 2022) valutando come è cresciuta a seguito degli aumenti dei tassi da parte della BCE e ipotizzando che per i prossimi mesi l’Euribor cresca dello 0,75%. la rata passerebbe da 456 euro a 604 euro. Con gli aumenti del 2023 questi costi aumenteranno ulteriormente: una famiglia parmigiana si troverebbe quindi a spendere in media anche 200 euro in più per ogni rata, considerando gli aumenti già applicati nel corso del 2022.