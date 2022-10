Mutui, nuovo salasso per le famiglie parmigiane: 150 euro in più per la rata mensile

Nuovo salasso in arrivo per le famiglie parmigiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile per l'acquisto della casa. Il costo della rata, già salito in media di quasi 100 euro a partire dal mese di gennaio 2022 potrebbe salire ulteriormente, attestandosi ad oltre il 30% in più rispetto alla quota di partenza. Una famiglia si troverà quindi a spendere, in media, 150 euro in più ogni mese per la rata. Un costo che, sommato a quelli relativi ai carburanti, alle bollette e ai beni di prima necessità, appare insostenibile per molti.

I costi dei mutui, infatti, potrebbero salire ancora: proprio oggi, 27 ottobre, è fissata la riunione della Banca Centrale Europea, dalla quale si attende un nuovo aumento dei tassi che potrebbe arrivare al +0,75%. La rata mensile potrebbe a quel punto salire di altre 50 euro, secondo una simulazione effettuata da Facile.it: in pratica l'aumento sarebbe di 150 euro, considerando il rialzo già applicato.

Per calcolare l’aumento della rata di un mutuo variabile Facile.it ha preso come riferimento un finanziamento medio (126.000 euro in 25 anni sottoscritto a gennaio 2022) valutando come è cresciuta a seguito degli aumenti dei tassi da parte della BCE e ipotizzando che per i prossimi mesi l’Euribor, l’indice di riferimento per i mutui variabili, cresca dello 0,75%. Il tasso (Tan) di partenza sottoscritto a gennaio e usato nell’analisi è pari a 0,67%, corrispondente ad una rata mensile di 456 euro. Un mutuatario medio che ha sottoscritto un finanziamento variabile da 126.000 euro a gennaio 2022 si troverebbe, se ci fossero ulteriori rialzi, a pagare una rata da 604 euro, vale a dire il 32% in più rispetto alla prima rata.