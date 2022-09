Mutui, tassi di interesse alle stelle per i parmigiani: "Aumenti di quasi 100 euro al mese: come pagare due rate in più all'anno"

L'aumento esponenziale dei prezzi per i parmigiani in tutti i settori non riparmia nemmeno i mutui per la casa. Gli incrementi sono considerevoli e, nelle prossime settimane, sono destinati a salire ulteriormente, in conseguenza del rialzo alle stelle del tassi di interesse della Banca Centrale Europea. I parmigiani che hanno aperto un mutuo a tasso variabile ne pagano le conseguenze più immediate: i tassi già oggi sfiorano l'1.25%, con un rialzo di 75 punti base.

Ciò significa nel concreto che le rate stanno subendo un aumento considerevole, che varia da caso a caso ma che in media supera i 70 euro in più ogni mese. Dipende molto anche dall'importo del mutuo e dalla durata. In media gli aumenti, per chi ha sottoscritto un mutuo a tasso variabile, si attestano intorno al 35%. Se questo aumento grava sulle famiglie parmigiane, già stremate dagli aumenti che stanno coinvolgendo tutti i settori - dai beni di prima necessità alle bollette, dai carburanti alla scuola - dall'altro questa situazione incide sull'apertura di nuovi mutui per l'acquisto di un'abitazione.

"Si, molti hanno rinunciato a sottoscrivere nuovi mutui - ci conferma un agente immobiliare. I tassi si sono alzati notevolmente. Cerchiamo di proporrre la soluzione più conveniente per i nostri clienti ma in effetti alcune persone interessate ad acquistare un appartamento hanno deciso di posticipare proprio per questi rialzi".

Per chi invece ha già un mutuo ed ogni mese deve pagare la rata la situazione non è rosea. "Abbiamo sottoscritto un mutuo a tasso variabile per 20 anni - ci racconta un 35enne che ha deciso di fare questo passo dopo anni di case in affitto - per un valore di 100 mila euro. Se prima pagavo una rata mensile di circa 440 euro ora la rata è aumentata e ne pago quasi 550. Ciò significa che, facendo un rapido calcolo, mi trovo a pagare due rate in più ogni anno, anzi qualcosa di più".

"Chi ha sottoscritto un mutuo a tasso variabile - sottolinea Altroconsumo - è ancora in tempo per valutare una surroga e passare così a un tasso fisso: si tratta ancora di una buona possibilità perché significa bloccare il valore della rata nei prossimi mesi. Se i tassi fissi fossero troppo alti una soluzione potrebbe essere passare ad un tasso misto e quindi fissare la rate ad un certo valore massimo limitando i rischi del variabile; lo si può fare con un mutuo a rata protetta o un mutuo con cap".