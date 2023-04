Mutui, quando la casa diventa un miraggio: tassi in rialzo, ogni famiglia parmigiana spenderà 2 mila euro in più all'anno

Per molte famiglie parmigiane l'acquisto di un'abitazione diventerà presto un miraggio. Mentre il mercato degli affitti (L'INCHIESTA) è inaccessibile a varie categorie sociali con prezzi alle stelle quello della vendita è frenato dal rialzo continuo dei tassi di interesse dei mutui.

La corsa al rialzo infatti non si arresta e ha superato ormai la soglia del 4%. In seguito agli aumenti si calcola che ogni famiglia parmigiana dovrà sborsare circa 2 mila euro in più all'anno per far fronte alle rate, con una media di circa 160 euro in più al mese. I dati sono forniti dall'Unione nazionale consumatori

Il caro mutui procede infatti di pari passo con l’aumento del costo del denaro deciso dalla Bce per frenare l’inflazione. Il tasso di interesse sui finanziamenti per l’acquisto di nuove abitazioni si è portato sopra la soglia del 4%, su livelli che non si vedevano da metà 2012. A febbraio i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Taeg) si sono portati al 4,12%, dal 3,95% di gennaio

Con i tassi al 4,12% le famiglie subiranno un aumento della rata del mutuo di circa 159 euro, una mazzata annua pari a 1.908 euro, calcola l'Unione nazionale consumatori (Unc). "Considerando l'importo e la durata media di un mutuo, un rialzo dei tassi così consistente significa che, la rata, per chi ha sottoscritto ora un mutuo a tasso variabile, aumenta, rispetto a un anno fa, da 585 a 744 euro. Una stangata! – tuona il presidente Massimiliano Dona -. Non solo in un solo mese i tassi salgono da 3,95 a 4,12, +0,17 punti percentuali, ma rispetto a febbraio 2022, quando erano a 1,85, decollano di 2,27 punti percentuali".

Sempre più in alto, i tassi sui mutui continuano a salire causando non pochi problemi alle famiglie parmigiane, già stremate dal caro vita. o. Brutte notizie anche per i prestiti al consumo, con il tasso volato al 9,88% dal 9,79% del mese precedente.