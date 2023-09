Mutui, nuovo rialzo dei tassi: una famiglia parmigiana spende 4 mila euro in più all'anno

Le famiglie parmigiane dovranno fare i conti con il nuovo rialzo dei tassi di interesse dei mutui. La Bce ha infatti decretato un aumento di ulteriori 25 punti base. Secondo una stima del Codacons ogni famiglia parmigiana si trova a pagare oltre 4 mila euro all'anno in più rispetto al 2021, in media circa 300 euro in più al mese. In questo modo, per quanto riguarda i mutui a tasso variabile, l'asticella viene portata al punto più alto mai toccato da quando è in vigore l'euro.Con questo nuovo rialzo dei tassi chi ha un mutuo a tasso variabile vedrà un ulteriore aumento mensile della rata, tra i 15 e i 25 euro. Aumento che si somma a quelli già introdotti nel corso degli ultimi mesi.