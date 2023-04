Mutui, crescono le famiglie parmigiane in difficoltà: a marzo record di richieste di sospensione delle rate

Sempre più famiglie parmigiane chiedono la sospensione delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa. Nel corso del mese di marzo, secondo i dati elaborati da Consap, infatti, le richieste arrivate per quanto riguarda la sospensione sono in netto rialzo rispetto al mese di febbraio, sempre del 2023. Il dato di marzo è il più alto dall'inizio dell'anno. La sospensione delle rate dei mutui prima casa, fino a 18 mesi, è una misura rinnovata dalla legge di bilancio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

La sospensione del mutuo è una interruzione del pagamento delle rate dovuta a una temporanea difficoltà del mutuatario, che accede all’opportunità di congelare la rata, comprensiva di una quota di interessi, per un periodo definito. Il 50% degli interessi viene sostenuto dal Fondo, mentre gli interessi che maturano durante il periodo di sospensione si calcolano solo sulla parte capitale residua del mutuo e si aggiungono al totale complessivo da pagare, senza produzione di interessi su altri interessi.

Come funziona

Possono accedere al Fondo di solidarietà, che consente di richiedere alla banca che ha erogato il mutuo la sospensione del pagamento delle rate fino a 6, 12 o 18 mesi, i cittadini che hanno perso il lavoro, o se si è verificata la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni; coloro ai quali è stato riconosciuto un grave handicap; o in caso di morte di uno dei mutuatari

Come accedere alla misura

Per fare richiesta di sospensione delle rate, il cittadino in possesso dei requisiti previsti deve compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap, gestore del Fondo (https://www.consap.it/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/), diverso per persone fisiche o cooperative edilizie, corredato della documentazione necessaria, da presentare presso la banca che ha concesso il mutuo, con le modalità definite dalla banca stessa