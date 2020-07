Nasce IrenPay: ecco il nuovo servizio di pagamento elettronico

Iren luce gas e servizi, denominazione commerciale di Iren Mercato S.p.a., è la società del Gruppo Iren che, ottenuta lo scorso marzo l’autorizzazione da Banca d’Italia a operare come Istituto di Pagamento, scommette sulle potenzialità della normativa PSD2 per attivare con IrenPay il nuovo servizio di Payment Initiation Service (PIS). È il primo caso tra le multiutility italiane. A rendere possibile tutto ciò è stata una recente direttiva europea (“PSD2”), che ha introdotto e normato l’operatività di nuove funzionalità all’interno del mercato dei pagamenti, con lo scopo di rendere più sicura e conveniente la gestione del denaro.

Soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla normativa, Iren luce gas e servizi è diventata nuova attrice dei servizi di pagamento e può agire da tramite tra il cliente ed il suo internet banking, avviando il pagamento online delle bollette di luce e gas dalla piattaforma Web/App IrenYou, senza applicazione di costi aggiuntivi da parte di Iren. Il tutto nella massima sicurezza, perché Iren, in quanto fornitore del servizio, non accede a dati sensibili del cliente (l’autenticazione per il pagamento avviene su server della banca), raccoglie per ogni operazione il suo consenso esplicito, mette a sua disposizione tutte le informazioni relative al pagamento.

IrenPay per il cliente significa

beneficiare della comodità e della sicurezza dei pagamenti digitali, che possono essere effettuati con un clic direttamente da casa, pagare le proprie bollette senza dover introdurre per ogni operazione i dati relativi alla propria carta di credito, ma collegandosi dalla piattaforma Web/App IrenYou direttamente al proprio conto bancario online; inviare il pagamento soltanto dopo avere visualizzato la propria bolletta e avere avuto modo di verificarne tutte le voci. Iren risponde così all’eccezionale dinamismo che ha caratterizzato il mercato dei pagamenti negli ultimi anni, con il sempre maggiore utilizzo dei pagamenti digitali attraverso strumenti tecnologici quali tablet, smartphone o wearable.

Trend perfettamente rappresentato dalla base clienti del gruppo energetico. Se le bollette emesse mensilmente, infatti, sono oltre un milione, nell’arco dell’ultimo anno i pagamenti in forma digitale sono aumentati di oltre il 115%, con quasi 4 milioni di casi all’anno gestiti tramite carta di credito, Sisal e Lottomatica e Poste Online e quindi con il coinvolgimento di intermediari e la possibile generazione di costi di pagamento e commissioni.

Di contro è ben rappresentata dal 49% dei clienti di Iren luce gas e servizi, la sempre maggiore consapevolezza e crescente attenzione ai propri consumi e al risparmio energetico, che genera l’esigenza di ricevere e verificare puntualmente ogni singola bolletta, valutandone voci, importi e proposta commerciale prima di procedere con il pagamento.

A conciliare queste esigenze, finora opposte, ci pensa IrenPay, in piena coerenza con il posizionamento nazionale di Iren luce gas e servizi, che propone offerte e servizi innovativi, dinamici e personalizzabili su ciascun profilo di consumo ed esigenza.

E così, da oggi i clienti con IrenPay potranno pagare le proprie bollette luce e gas sulla nuova piattaforma Web/App IrenYou, che vanta quasi 300.000 clienti registrati.

L’iniziativa presentata oggi sarà inoltre abilitante di servizi addizionali relativi al mondo dei servizi di pagamento già allo studio da parte del Gruppo nell’ottica di creare offerte sempre più personalizzate (come proporre condizioni di pagamento e rateizzazione personalizzate) e, più in generale, offrire una customer e una user experience coinvolgente, semplice e immediata.

“Si tratta di un passo importante con cui segniamo il nostro ingresso, da first-mover, nel mondo fintech e dei pagamenti digitali, – afferma Massimiliano Bianco, Amministratore Delegato del Gruppo Iren – e con il quale confermiamo un percorso di crescita che ci assegna un ruolo da player nazionale, capace di coniugare evoluzione tecnologica e centralità del cliente”.

“Iren Pay – afferma Gianluca Bufo, Amministratore Delegato di Iren luce gas e servizi – sarà uno strumento importante nel rapporto con i nostri clienti, ai quali vogliamo offrire servizi sempre più digitali e personalizzati. E infatti è la nostra risposta a tutti quei clienti che oggi vogliono pagare ogni singola bolletta comodamente da casa, ma prendendosi il tempo necessario per controllarla”.

