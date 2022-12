Il Natale degli amici a quattro zampe: foto ricordo sotto l'Albero della Piazza giovedi 22 dicembre

Sotto il grande albero della Piazza sta per arrivare il tradizionale momento della foto ricordo con gli amici a quattro zampe. Torna una nuova edizione di “E' Natale A-Mici Cani” nell'appuntamento previsto sotto l'Albero della piazza giovedì 22 dicembre dalle 15.30 alle 19.

L’Assessorato al Benessere Animale del Comune di Parma guidato dal Vice Sindaco Lorenzo Lavagetto, dedicherà ai tanti proprietari che si prendono cura e dedicano il proprio tempo agli animali di casa, il pomeriggio di giovedì 22 dicembre dalle 15.30 alle 19.00, per gli auguri sotto l’Albero di "E' Natale A-Mici Cani", giunto alla quinta edizione.

Con questi scatti natalizi i vostri amici pelosi diventeranno anche testimonial dell'edizione invernale della nostra campagna in #IONONTIABBANDONO.

Le foto scattate alla luce degli angeli che in questo Natale decorano il grande albero di Parma diventeranno anche la copertina per un giorno della pagina Facebook del “Canile Municipale di Parma Lilli e il Vagabondo” nel sito dedicato al Benessere Animale, e di una galleria fotografica creata per sensibilizzare al rispetto per gli animali.

Tutti i partecipanti riceveranno un diploma e un regalo natalizio: si tratta di un gesto che simboleggia la condivisione della consapevolezza di quanto sia prezioso condividere la vita con gli animali.

“Come ogni anno desideriamo ringraziare i cittadini di Parma e premiare la dedizione e la sensibilità dimostrata nell’adozione di un animale." sottolinea il Vicesindaco Lavagetto. "Lo facciamo in occasione del Natale, testimoniando quanto sia importante avere un animale in famiglia. Dedichiamo ai tanti parmigiani che hanno adottato o che, comunque, hanno scelto di condividere la propria vita con un animale domestico l'Albero della città nel prossimo giovedì pomeriggio: lo immaginiamo come un set fotografico per foto di famiglia allargate ai componenti a quattro zampe. Sarà un momento di scambio di auguri molto sentito da questa Amministrazione, e da me in prima persona, che ho voluto assumere, tra le mie deleghe, anche quella al Benessere Animale. e lì accanto sarà presente un' importantissima novità: l'Ambulanza Veterinaria dell'Assistenza Pubblica di Parma, un progetto a tutela degli animali di Parma che abbiamo convintamente sostenuto".

Chi non potesse partecipare ma volesse comunque essere protagonista della campagna Natalizia 2022 #IONONTIABBANDONO, può inviare le foto con i propri A-Mici Cani a: benessereanimale@comune.parma.it