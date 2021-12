Il prefetto vara la stretta di Natale: "Intensificheremo i controlli per Green pass e baby gang"

Dopo i dati della prima settimana di controlli per il Super Green pass, che hanno rilevato la presenza di poche sanzioni rispetto al numero di verifiche effettuate, da lunedì 20 dicembre - con Parma forse già in zona gialla - si apre la settimana più intensa delle feste. Con tutti i potenziali problemi che ne conseguono, dal punto di vista della gestione dell'ordine pubblico e dei controlli anticontagio.

Il Prefetto di Parma Antonio Lucio Garufi fa il punto della situazione per quanto riguarda i controlli per il Green pass, soprattutto in vista della prossima settimana che si concluderà con sabato 25 dicembre, il giorno di Natale: "Intensificheremo i controlli in centro storico anche per contrastare il fenomeno baby gang".

Prima settimana di controlli per il Super green pass: com'è andata?

"I controlli sulle norme anticontagio ci sono sempre stati e non si sono mai interrotti. È chiaro che dopo il 6 dicembre c'è stata una ventata di nuove restrizioni a cui ha corrisposto una pianificazione molto più articolata.

I risultati sono molto soddisfacenti. Nella prima settimana sono state controllate 7 mila persone e 800 locali. Le sanzioni sono state relativamente poche: 46 multe alle persone - che non avevano il Green pass o che non volevano esibirlo - e 16 sanzioni per i locali. Il dato che si può trarre è che c'è un ottimo grado di diffusione del Green pass e delle vaccinazioni".

Come avete impostato i controlli per la settimana di Natale?

"Per la prossima settimana abbiamo pianificato le attività di controllo e di prevenzione generale: i controlli verranno intensificati in centro storico anche per continuare l'azione di monitoraggio e di dissuasione nei confronti di quelle che ormai tutti chiamano baby gang. Io credo più che altro che siano gruppi di ragazzi che fanno del vandalismo il loro modo di passare il pomeriggio. La città sta rispondendo in maniera collettiva: martedi prossimo avremo un incontro con il mondo della scuola e della sanità, con le categorie economiche, il Comune e la Tep per un approccio multilaterale".

Parma passerà in zona gialla forse già da lunedì 20 dicembre. Come cambierebbe la pianificazione dei controlli?

"Se dovessimo passare in zona gialla dal punto di vista dei controlli non cambierebbe nulla perché in più ci sarà solo l'obbligo di mascherina all'aperto. Il prob purtroppo i dati dei contagi ci dicono che si va verso nuove restrizioni e il quadro si sta complicando. Dobbiamo continuare a spingere sulle vaccinazioni".

È previsto l'arrivo di nuovi agenti per le feste natalizie?

"I carabinieri prevedono l'arrivo di rinforzi dalle Squadre intervento operativo - che non saranno definiti ma temporanei - che metteremo in campo per garantire la tranquillità delle feste natalizie per tutti i parmigiani.