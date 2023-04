Nel 2022 a Parma sono stati spesi 638 milioni in beni durevoli

Parma risulta fra le prime 20 province italiane per spesa media a famiglia in beni durevoli: 3.090 euro a nucleo. I dati dell’Osservatorio Findomestic riferiti al 2022 evidenziano come a Parma siano stati spesi in totale 638 milioni di euro in durevoli (-2,6% sul 2021), utilizzati soprattutto per l’acquisto di auto usate (178 milioni di euro, -2,3%), nuove (141 milioni, -10%) e mobili, segmento che ha superato i 150 milioni di euro (153) grazie a un incremento della spesa del 5,5%. Il 2022 si è chiuso in negativo per i motoveicoli (-1,3% a 16 milioni di euro) così come, fra i beni per la casa, per l’elettronica di consumo (19 milioni, -18,5%) e l’information technology (23 milioni, -10,6%). Per smartphone e prodotti legati alla telefonia la spesa complessiva è invece cresciuta del 4% a 53 milioni di euro.

Lo scorso anno, nella regione della motor valley si sono spesi 210 milioni di euro in meno rispetto al 2021 per acquistare automobili nuove (-10,1%) e usate (-3,5%) determinando un calo generalizzato dei consumi di beni durevoli (-2,7%). Secondo l’Osservatorio dei Consumi Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia, i consumi di beni durevoli in Emilia-Romagna nel 2022 si sono attestati a 6 miliardi e 168 milioni di euro in totale, facendone la terza regione italiana con la spesa complessiva più alta.

Anche il reddito medio degli emiliano romagnoli è il terzo più alto d’Italia, dopo Trentino-Alto Adige e Lombardia, con 25.413 euro per abitante, e nell’ultimo anno ha avuto un incremento del 6,6%. Per Modena un 2022 da primato: maggior incremento di reddito in regione (+8,2%) e spesa media per famiglia in beni durevoli più alta d’Italia: 3.387 euro, nonostante un calo del 2,2% rispetto al 2021.