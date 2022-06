Nel nome di Andrea: da “Noi per Loro” donazione di 23mila euro al Laboratorio di Oncologia sperimentale

Nel nome di Andrea Spadola, da “Noi per Loro” arrivano 23mila euro al Laboratorio di Oncologia sperimentale dell’Università di Parma: una donazione finalizzata al rinnovo dell’assegno di ricerca “Andrea Spadola” nell’ambito di un progetto relativo alla messa a punto di nuovi approcci terapeutici per il trattamento dell’epatocarcinoma, la patologia diagnosticata ad Andrea quando aveva solo sette anni e che gli è stata fatale.

Un progetto importante, che “Noi per Loro” sostiene ininterrottamente da sei anni e che confida nel ruolo della ricerca per l’individuazione di nuove possibilità di cura dell’epatocarcinoma. La donazione è una nuova testimonianza dell’attenzione e della sensibilità dell’associazione verso il gruppo di Oncologia sperimentale coordinato da Pier Giorgio Petronini, impegnato da anni nell’identificazione di nuovi target e dei meccanismi molecolari che sono alla base del fenomeno della resistenza ai trattamenti antitumorali in studi preclinici in modelli in vitro e in vivo, per una terapia sempre più mirata e personalizzata.

Oggi la presentazione della donazione nell’Aula Magna dell’Università di Parma, con interventi del RettorePaolo Andrei, di Pier Giorgio Petronini, docente di Patologia generale e Responsabile scientifico del Laboratorio di Oncologia sperimentale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, di Nella Capretti, Presidente di “Noi Per Loro”, di Patrizia Bertolini, Direttrice della Struttura complessa di Pediatria e Oncoematologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, e di Giancarlo Izzi, già Direttore dell’Oncoematologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Nel corso dell’incontro è stata letta una toccante lettera che la mamma di Andrea, Rossella Fiume, ha indirizzato a suo figlio.

Titolare dell’assegno di ricerca è Graziana Digiacomo, componente del gruppo coordinato dal prof. Petronini. Al progetto partecipano anche il gruppo guidato da Gabriele Missale, dell’Unità di Malattie Infettive ed Epatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, e Patrizia Bertolini.

Grazie alla realizzazione di tante iniziative, in questi otto anni (il progetto “Andrea Spadola” è nato otto anni fa) sono stati raccolti fondi per sostenere la ricerca, con l’obiettivo di arrivare a ricadute importanti in chiave terapeutica.

Il progetto è infatti traslazionale, poiché i risultati ottenuti in laboratorio potranno essere trasferiti alla pratica clinica per rendere la terapia antitumorale sempre più mirata, personalizzata e caratterizzata da minore tossicità.

Grazie ai finanziamenti è stato possibile ottenere risultati di rilievo pubblicati in prestigiose riviste scientifiche internazionali: un modo significativo, e importante, per mantenere vivo il ricordo di Andrea. “Oggi è un’altra occasione per continuare a parlare di te”, scrive la mamma nella sua lettera.

L’Associazione “Noi per Loro”, presieduta da Nella Capretti, è nata a Parma nel 1984 per volontà di un gruppo di genitori i cui figli, colpiti da malattie tumorali ed ematologiche, erano curati nella Pediatria dell’Ospedale di Parma. Per dare ai bambini malati speranza e futuro, l’Associazione è da sempre al fianco dei bambini e delle loro famiglie, degli operatori sanitari, della struttura pubblica, con piccoli e grandi supporti, con piccole e grandi opere, per rendere la qualità della vita dei bambini ricoverati la migliore possibile.

Nel corso dei suoi trentotto anni di vita l’Associazione, grazie ai progressi della medicina, ha visto migliorare sempre più la qualità e la prospettiva di vita dei piccoli pazienti ma rimane purtroppo costante una realtà: la cura delle malattie oncologiche ed ematologiche passa attraverso lunghi periodi trascorsi in Ospedale. Per questo “Noi per Loro” è strettamente legata all’Ospedale dei Bambini di Parma