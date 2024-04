Nel Parmense la popolazione è da record: più di 459 mila abitanti

4289 residenti in più. Cresce la popolazione della provincia di Parma con un aumento che dal 2011 non era mai stato tanto netto da un anno all’altro. Record assoluto nella quantità complessiva di residenti che alla data del 1°gennaio 2024 risultano essere 458.924. Una crescita particolarmente significativa perché si inserisce in un quadro demografico generale di difficoltà. L’aumento della popolazione provinciale è dovuto, come accade ormai da molti anni, soprattutto al saldo migratorio positivo nel 2023 è stato pari a 4636 persone. Gli stranieri tornano a crescere dopo il calo del 2023 e superano quota 70mila persone

Nota dolente, le nascite: 3171 nel 2023, - 53 rispetto all’anno precedente e ben 1070 meno del 2010 anno di massimo della serie storica, quando i nati erano stati 4241. Ma tornando alla crescita della popolazione, dovuta come detto in gran parte a chi sceglie di trasferirsi da a Parma, sono state ben 3033 persone in più in un anno a stabilirsi in città, portando la popolazione stabilmente sopra i 200mila.