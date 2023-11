Nel Salone Trentin la consegna dei fondi raccolti per il Centro Antiviolenza di Parma

È in programma per oggi, mercoledì 22 novembre, alle ore 17, nel Salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma (via Casati Confalonieri, 5/A), la consegna dei fondi raccolti a favore del Centro Antiviolenza di Parma con la campagna lanciata nei luoghi di lavoro e nelle sedi sindacali da Women CGIL Parma in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

L'iniziativa si inserisce nella collaborazione consolidata da diversi anni tra la CGIL territorialee il Centro Antiviolenza, avviata nella logica di compiere gesti concreti e tangibili di solidarietà e sostegno nei confronti delle vittime di violenze e abusi. Il CAV rappresenta infatti sul territorio un fondamentale presidio di tutela e opportunità di riscatto per tutte le donne e i loro figli che fuggono da situazioni di violenza e sopruso domestico, che tuttavia necessita di continui finanziamenti e di una costante opera di informazione e promozione. Sostenerlo significa contribuire al cambiamento del paradigma maschilista che continua a vittimizzare le donne, impedendo di fatto un’evoluzione in senso paritario della nostra società.

Alla consegna saranno presenti, insieme a delegate e delegati che hanno contribuito alla raccolta fondi, Samuela Frigeri, presidente CAV Parma, Paola Bergonzi, resp. Poilitiche di Genere CGIL PArma, Silvia Sartori, resp Women CGIL Parma, Lisa Gattini, segr. generale CGIL Parma.