Nel secondo semestre pronti nuovi treni per la tratta Parma-Brescia

"Nel secondo semestre entreranno in circolazione anche i treni diesel-elettrici Colleoni che debutteranno sulla linea Brescia-Parma". Lo ha detto l'assessore ai trasporti della Lombardia, Claudia Maria Terzi, annunciando miglioramenti per una delle corse più bersagliate da ritardi e problemi anche per quanto riguarda lo stato di mantenimento dei mezzi. Spesso chi parte da Parma e si ferma a Brescia è costretto a vivere un viaggio problematico, a causa di vecchie macchine. E il viaggio, tra ritardi e disagi di varia natura, si trasforma in un'odissea, malgrado la distanza da percorrere sia relativamente breve.

I dati indicano comunque una tendenza più positiva, sta migliorando la puntualità dei treni Trenord (anche perché fare peggio era oggettivamente difficile); l'indice di puntualità medio, infatti, è salito all'85%. Il dato è stato reso noto da regione Lombardia al termine di una commissione in cui Trenord ha presentato una relazione sullo stato e sulle prospettive del servizio ferroviario.

"Non significa che tutti i problemi sono stati risolti, ma siamo appunto sulla strada giusta - ha detto l'assessore ai trasporti Claudia Maria Terzi -. Siamo soddisfatti anche dell'immissione dei nuovi convogli, finanziati con risorse regionali, che procede regolarmente e che vedrà ulteriori consegne entro la fine dell'anno: gradualmente sostituiremo i vecchi treni ereditati dallo Stato centrale. L'impatto positivo dei nuovi Caravaggio e Donizetti comincia a farsi sentire e nel secondo semestre entreranno in circolazione anche i treni diesel-elettrici Colleoni che debutteranno sulla linea Brescia-Parma".