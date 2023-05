Nel weekend a Parma torna Maschere italiane

Quella di quest’anno è un’edizione speciale, si festeggia infatti il 10° anniversario della Manifestazione con tante soprese e novità. Prima fra tutte, come Anteprima, verrà realizzata una Mostra Fotografica, aperta al pubblico, che ripercorre attraverso le immagini, l’evento nelle sue 10 edizioni. In collaborazione con ParmaFotografica, dal 9 al 13 maggio, presso la sala delle Colonne nel Complesso San Paolo, a ingresso libero, sarà possibile visitare laMostra "10 anni fotografando le Maschere"che espone circa 60 opere fotografiche di vari autori.

Come in ogni edizione della manifestazione, le tante maschere italiane partecipanti all’evento avranno modo di scoprire e approfondire i tesori di Parma e Provincia, riportando nei territori di provenienza, immagini, emozioni, prodotti tipici locali e bellezze architettoniche, tra cui spicca quest’anno a Parma il Teatro Farnese all’interno del Complesso monumentale della Pilotta e il Complesso San Paolo in cui avrà sede la cena del sabato sera. “Cena con le Maschere” aperta al pubblico su prenotazione. A Montechiarugolo, gli ospiti potranno visitare il Castello, maniero merlato d’epoca Medioevale, oltre a sfilare per le vie del territorio.

Le Maschere arrivano da tutt’Italia, a partire da quelle dell’Emilia Romagna, col Dottor Balanzone (Bologna) La Famiglia Pavironica con Sandrone (Modena), Al Castlein - La Castleina (Castelnuovo di Sotto RE) e naturalmente Al Dsèvod da Parma, impersonato da Maurizio Trapelli. E’ lui che nel 2011 lanciò e realizzò il progetto “Maschere Italiane a Parma” cioè l’idea di riunire, oltre e dopo il carnevale, le maschere italiane in una due giorni a Parma nel mese di maggio. Ben 15 le regioni rappresentate. Curatore culturale è Marzio Dall’Acqua, noto storico e critico dell’arte, docente universitario, archivista, giornalista e saggista italiano “in questi 10 anni abbiamo raggiunto tanti traguardi, prima fra tutti sganciare le maschere dal solo periodo carnevalesco, aver editato il primo libro e registro delle maschere con la regione Emilia Romagna e adesso puntiamo al riconoscimento delle maschere come patrimonio immateriale Unesco. un traguardo ambizioso ma possibile con l'impegno di tutti insieme. Un ringraziamento particolare al dirigente del Polo museale della Pilotta, Simone Verde, perché quest’anno la cittadinanza avrà la possibilità di ammirare le maschere esibirsi al Teatro Farnese. Uno spettacolo dove le maschere uniranno i balli e i costumi della commedia dell’arte con le tradizioni locali e dove regnerà l’improvvisazione.

La manifestazione a Parma entrerà nel vivo sabato alle ore 16,00 quando le Maschere saluteranno il pubblico nel cortile S. Pietro del Palazzo della Pilotta per entrare poi al Teatro Farnese dove diventeranno un tutt’uno con la splendida cornice offerta dal gioiello cittadino. Dalle 18,30 circa partirà l’allegra sfilata per le vie del Centro Cittadino per arrivare al Complesso San Paolo dove avrà luogo la “Cena con le Maschere”, alle 20,30. Aperta al pubblico su prenotazione, in vicolo delle Asse 5. Per chi volesse prenotare i Buoni Cena sono acquistabili presso lo IAT, i circoli aderenti alla manifestazione di Parma o direttamente dalla responsabile Gabriella Becchi telefonando al 3394380577.

Il programma prevede poi lo spostamento delle Maschere, la Domenica mattina, 14 maggio, a Montechiarugolo. Qui le Maschere Italiane, Tradizionali ed Allegoriche, agghindate con i loro magnifici e preziosi costumi, sfileranno per una variopinta via Margherita accompagnate dalla Montechirugolo Folk Band. Nel Pomeriggio torneranno a Sfilare a Basilicanova coinvolgendo il pubblico con sketch e spettacoli di strada ed incontrare gli alunni delle scuole locali.