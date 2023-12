Nelle Aziende Sanitarie di Parma tornano le progressioni economiche stipendiali

Finalmente, dopo anni di immobilismo, grazie al lavoro costante di trattativa di FP CGIL e UIL FPL, in Azienda USL e Azienda Ospedaliero Universitaria, torneranno le progressioni economiche che, a partire dal 2023, si chiamano DEP – Differenziali Economici di Professionalità.

Questo risultato arriva alla fine di un anno travagliato e funestato dai continui tagli ai fondi nazionali del SSN che hanno causato anche assurde diminuzioni assunzionali ed acuito le tribolazioni lavorative del personale.

“Un anno nel quale, comunque”, confermano Monica Marvasi, segretaria FP CGIL Parma, e Alfredo Vettone, della FP CGIL di Parma, unitamente a Biagio Ambra, segretario generale UIL FPL di Parma, “siamo stati sempre e coerentemente impegnati in un percorso di progressiva valorizzazione del personale delle due aziende attraverso la sottoscrizione dei nuovi Contratti Collettivi Integrativi e dei regolamenti sugli Incarichi di Funzione. Sempre con l’obiettivo di dare risposte concrete a tutte quelle lavoratrici e a quei lavoratori che, fino a due anni fa, erano celebrati come eroi della pandemia e di cui oggi, invece, nessuno, oltre agli addetti ai lavori, si ricorda più”.

Per la FP CGIL e la UIL FPL è solo un’altra tappa di un percorso organico che ha come obiettivo il continuo miglioramento della vita di chi lavora e, conseguentemente, dei servizi sanitari per i cittadini.

Il lavoro continuerà con le prossime contrattazioni, per proseguire sulla strada della valorizzazione economica del lavoro in sanità a Parma.