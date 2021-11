"Nessun obbligo vaccinale in vista"

Vaccino, Green pass e obbligatorietà. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha parlato di questi temi nel corso di un'intervista su Radio Cusano Campus. "Non c'è nessuna idea di obbligatorietà del vaccino" chiarisce il sottosegretario - non stiamo lavorando assolutamente a questo nè nella fascia pediatrica nè nella fascia adulta".

La Fda ha detto ok al vaccino anti-Covid della Pfizer per i bambini fra i 5 e gli 11 anni: "L'approvazione di vaccini per l’età pediatrica è un ausilio in più e un passo avanti per la protezione di comunità". Per quanto riguarda la terza dose Sileri ha sottolineato che "è utile per avere una protezione in più ma chi è vaccinato è già protetto. Viceversa chi non ha fatto la prima dose ha molte chance di prendere il virus e, se ha più di 50 anni, di avere conseguenze più severe".

"L'affermazione che il vaccino sia sperimentale è una fake news - ha detto il sottosegretario - ma, a forza di ripeterla alla fine la gente ci crede e con il passaparola si consolida un’idea, che diventa una semi realtà"