«Nessun ritardo nei voli Ego Airways tra Catania e Parma. Dichiarazioni non corrispondenti alla realtà»

«Il volo E3 205, tratta Forlì - Catania, è atterrato presso l’aeroporto Fontanarossa di Catania in anticipo rispetto all’orario di arrivo previsto; mentre il volo E3 303, tratta Catania – Parma è arrivato presso l’aeroporto di destinazione con solo 6 minuti di ritardo rispetto all’orario di arrivo previsto».

Così in una nota ufficiale interviene la compagnia aerea Ego Airways sementendo categoricamente quanto affermato il 29 giugno scorso da Italia Rimborso attraverso un comunicato stampa, nel quale l'azienda (che si occupa a livello nazionale di risarcimento per voli aerei in ritardo o cancellati) divulgava dati inerenti a presunti ritardi della compagnia aerea tra gli aeroporti della Sicilia e dell'Emilia-Romagna. «Si tratta - conclude la nota legale di Ego Airways - di dichiarazioni non corrispondenti alla realtà».