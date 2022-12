Maltempo: lunedì 12 dicembre arrivano le prime nevicate in città

A partire da lunedì 12 dicembre potrebbero arrivare le prime nevicate a Parma, anche in città. Secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo infatti la prossima settimana un'irruzione di aria fredda continentale interesserà gran parte del Centro Nord. La regione più esposta alle nevicate in pianura da lunedì in poi potrebbe essere proprio l'Emilia Romagna. La neve potrebbe cadere, oltre che su Parma, anche su Bologna e Modena, Parma. Fiocchi non sarebbero comunque esclusi anche a Piacenza, nel pavese, nel mantovano e sul ferrarese come anche nel veronese.