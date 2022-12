Maltempo, nevischio in città e lungo l'autostrada A1

Parma si è svegliata nella mattinata di martedì 13 dicembre con una piccola perturbazione, che per ora ha portato in città pioggia mista a neve: un fenomeno che ha interessato tutti i quartieri. Non è ancora la neve, prevista dai metereologi per la giornata di oggi. Nelle prime ore della mattinata è stato segnalato nevischio lungo l'autostrada A1, tra Fiorenzuola e Terre di Canossa - Campegine. La perturbazione ha coin

Una nuova perturbazione in ingresso nel Mediterraneo favorirà il ritorno di deboli nevicate nelle prossime ore, anche a quote autostradali in particolare su: - A1 Milano-Napoli tra Piacenza e Barberino - A13 Bologna-Padova tra Bologna e Ferrara - A14 Bologna-Taranto tra Bologna e Ravenna - A7 Serravalle-Genova - A26 Genova Voltri- Gravellona Toce. Autostrade per l'Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.