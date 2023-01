Maltempo, nevicate in Appennino e in collina

Se in città almeno per oggi, giovedì 19 gennaio, non si è vista la neve ma solo una debole pioggia lungo le colline e in Appennino sono state registrate alcune nevicate che hanno imbiancato il paesaggio, tra la Val Parma, la Val Taro e la Val Ceno. Fiocchi sono scesi sia nella zona delle colline di Langhirano sia nella zona di Calestano. Le località che si trovano all'interno del parco dei Cento Laghi già da qualche giorno sono interessate da nevicate di media intensità che hanno portato, per esempio, ad avere più di 15 centimetri di coltre nevosa nella zona di Lagoni.

Per la giornata di oggi, giovedì 19 gennaio è stata diramata l'allerta meteo gialla: è previsto infatti l'arrivo di aria più fredda di origine artica che porterà nevicate con accumuli di 10-20 cm fin dalla bassa collina e punte anche superiori ai 30 cm in montagna. Saranno inoltre possibili nevicate fino in pianura sul settore centro-occidentale con accumuli mediamente intorno a 5 cm e punte localmente superiori, mentre sul settore orientale si avrà in prevalenza pioggia mista a neve con accumuli scarsi o nulli.