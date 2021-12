Maltempo: venerdì 10 dicembre allerta meteo per neve

Per la giornata di venerdì 10 dicembre è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche. L'aumento della nuvolosità dalla mattina preannuncia l'arrivo di una perturbazione che porterà a Parma e in tutta l'Emilia-Romagna precipitazioni, anche a carattere nevoso.

Le nevicate saranno di debole o moderata intensità, con una stima degli accumuli a terra pari ai 20-30 centimetri in Appennino e attorno ai 5 centimetri nelle pianure occidentali. La neve comincerà a cadere in mattinata sulle province occidentali per poi estendersi fino in Romagna dove, in Appennino, occorrerà attendere le prime ore di sabato per vederla esaurirsi.

Da questo quadro, deriva l'allerta, valida per tutta la giornata di venerdì 10 dicembre, emanata congiuntamente dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e dal Centro Funzionale Arpae E-R.