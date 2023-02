La neve imbianca l'Appennino: fiocchi abbondanti in Val Parma e in Val Taro

Nevicate lungo l'Appennino parmense nella giornata di oggi, domenica 26 febbraio. Le abbondanti precipitazioni nevose si sono verificate in numerose località, dai Lagoni a Lagdei in Alta Val Parma, da Bedonia a Bardi in Val Taro. I mezzi spalaneve sono in azione per liberare le strade provinciali coinvolte. Per ora non si registrano particolati disagi alla circolazione stradale ma i paesaggi sono tornati ad essere imbiancate, dopo la pausa di alcune settimane.