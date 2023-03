Maltempo: prevista neve lungo il tratto autostradale dell'A1 tra Parma e Bologna

Nelle prossime ore una nuova perturbazione determinerà un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche favorendo il ritorno della neve anche a quote autostradali ed in particolare su: - A1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia e Barberino - A1 Direttissima - A23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Confine di Stato. Deboli nevicate, generalmente senza accumulo, potranno interessare anche i settori appenninici dell' A26 Genova- Gravellona Toce ed A7 Serravalle-Genova.

Autostrade per l'Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio. A1 Milano-Napoli: cantiere tra Casalpusterlengo e Lodi Sulla A1 Milano-Napoli, fino a martedì 11 aprile, in modalità continuativa, è presente un cantiere, per lavori di realizzazione della nuova pavimentazione nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e Lodi. La cantierizzazione, garantirà in orario diurno la transitabilità su due corsie in direzione di Milano, mentre verranno mantenute tre corsie verso Bologna. In orario notturno, invece, sarà assicurata una corsia in direzione Milano e due verso Bologna. Al fine di agevolare gli spostamenti domenicali, in tale giornata verranno garantite tre corsie di marcia in entrambe le direzioni verso Milano e Bologna.