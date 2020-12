Grandine e neve a Parma e provincia: disagi al traffico e danni

Nel pomeriggio del giorno di Natale, ieri 25 dicembre, una forte grandinata si è abbattuta su Parma e provincia. Dopo le pioggie torrenziali dei giorni scorsi ieri è arrivata la grandine, con chicci grandi come uova in alcune zone della nostra provincia, come per esempio a San Secondo. La grandine si è abbattuta anche nella zona della via Emilia Ovest, provocando disagi alla circolazione stradale dei veicoli.

La grandinata ha provocato danni anche nella città di Parma: i Vigili del Fuoco sono intervenuti, nel corso del pomeriggio di ieri, in più occasioni, per mettere in sicurezza le situazioni più critiche. In città sono scesi anche alcuni fiocchi di neve, che hanno parzialmente imbiancato Parma. La nevicata è stata breve ma intensa: la pioggia, prima delle ore 16, si è trasformata in neve e per circa mezz'ora la neve è scesa copiosa, lasciando una coltre bianca nelle strade e sulle auto parcheggiate.

