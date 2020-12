Parma e provincia imbiancate dalla neve: disagi alla circolazione stradale

Parma si è svegliata con la prima nevicata della stagione. Dalle parole ore della mattinata di oggi, mercoledì 2 dicembre, infatti, la neve sta scendendo sulla città e su numerosi comuni della provincia, da Langhirano a Lesignano de' Bagni. Se le previsioni parlavano dell'arrivo della neve in pianura a partire dalle prime ore del pomeriggio di oggi, i fiocchi sono scesi invece già da stamattina. La circolazione in alcune strade, soprattutto quelle interne, è difficoltosa e si stanno registrando i primi disagi. In particolare in alcune strade nella zona sull'Appennino, dove la neve è scesa copiosamente, la circolazione è rallentata. Disagi e rallentamenti anche lungo la tangenziale di Parma nelle primissime ore di mercoledì 2 dicembre.

