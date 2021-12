Maltempo: prima nevicata della stagione a Parma

A partire dalla mattinata di oggi, mercoledì 8 dicembre, a Parma e provincia sono scesi i primi fiocchi di neve. Dalle ore 11 la nevicata è intensa in città, nei quartieri e in centro storico. Come previsto dai meteorologi di 3bmeteo la prima nevicata della stagione, per la nostra città, corrisponde con il giorno della festa dell'Immacolata Concezione. Per ora non si registrano disagi alla circolazione stradale: il Comune di Parma ha attivato, qualche giorno fa, il piano neve, proprio in vista della giornata di oggi. Per quanto riguarda la circolazione dei treni già ieri Trenitalia aveva previsto alcune riduzione di orari per la circolazione dei convogli.

