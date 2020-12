Parma e provincia imbiancate dalla neve, traffico in tilt: chiusa l'A1 a Fidenza

Dopo l'intensa nevicata di stanotte Parma si è svegliata coperta da una fitta coltre bianca. La città è stata imbiancata dalla neve che sta continuando a scendere anche nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 28 dicembre. Come anticipato dalle previsioni meteo infatti le precipitazioni nevose sono state intense anche in pianura. La neve è scesa anche in provincia, da Fornovo a Langhirano, da Collecchio a Traversetolo. A Fidenza sono scesi dai 35 ai 45 centimetri di neve in poche ore: le vie di accesso alla città sono parzialmente bloccate anche se i mezzi del Comune stanno lavorando ininterrottamente.

Anche a Parma, dalle prime ore della mattinata, si stanno verificando alcuni disagi alla circolazione stradale anche se i mezzi spartineve sono entrati in azione nella notte lungo le direttrici viarie principali. In tangenziale e lungo la via Emilia si sono registrati molti disagi, così come in centro storico per gli autobus.

Treni bloccati in stazione e ritardi

Treni bloccati in stazione a Parma e convogli con oltre un'ora di ritardo. E' questa la situazione che si è registrata dalle prime ore della mattinata a Parma e nelle altre stazioni del parmense, come a Fidenza e a Borgotaro. Il treno, partito da Parma alle 6.27 in direzione La Spezia ha accumulato un ritardo di un'ora e mezza, prima di arrivare a Borgotaro.

Disagi alla circolazione in tangenziale e in via Emilia

Traffico in tilt anche lungo la via Emilia a Parma e a Fidenza e in tangenziale: alcuni mezzi pesanti hanno intasato la via Emilia, rendendo molto difficoltosa la circolazione stradale. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati per ore nella neve, in attesa dell'arrivo dei mezzi spartineve.

Nevicata nel parmense: chiusa l'autostrada A1 a Fidenza

La nevicata di stanotte, che sta proseguendo anche nella mattinata del 28 dicembre, sta provocando diversi disagi alla circolazione stradale. Il traffico è in tilt in alcune strade mentre l'autostrada A1 è stata chiusa a Fidenza, in direzione Milano.