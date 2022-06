Neviano degli Arduini: lavori di manutenzione alla rete idrica

Lavori di manutenzione in vista per la rete idrica di Neviano degli Arduini. Nella giornata di mercoledì 15 giugno dalle 08.00 alle 16.00 circa verranno effettuati interventi di rinnovamento alla rete principale dell'acquedotto. La condotta, del diametro di 200 mm, dovrá essere chiusa temporaneamente per permettere ai tecnici di intervenire: pertanto si potranno verificare cali di pressione nel centro abitato e nelle zone servite.

I lavori saranno eseguiti fatte salvo le avverse condizioni meteo. Gli impianti devono comunque essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.