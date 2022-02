Neviano: lunedì mattina chiuso il ponte sul Rio Chiastre

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica la temporanea chiusura completa al transito del ponte sul Rio Chiastre, lungo la Starda Provinciale 17, in località Vignetta di Ceretolo, nel comune di Neviano Arduini per lunedì 28 febbraio 2022, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e comunque fino al termine dei lavori.



La misura si è resa necessaria per consentire gli interventi strutturali e di messa in sicurezza, in particolare i lavori di sistemazioni in alveo e di difesa delle spalle del ponte in entrambe le sponde del Rio Chiastre. Per poter procedere con i lavori di completamento delle opere e dei getti in calcestruzzo, si rende quindi necessaria la chiusura temporanea della carreggiata stradale per consentire ai mezzi d’opera della Ditta esecutrice di effettuare le manovre lungo il manufatto.



I lavori sono stati decisi nell’ambito del Piano di monitoraggio dei ponti e dei manufatti presenti lungo le strade provinciali.





PERCORSO ALTERNATIVO - I veicoli in transito lungo la SP513R “di Val d'Enza”, provenienti da Parma e diretti a Vetto e Castelnovo ne' Monti, in località Traversetolo, all'intersezione con la comunale Via Roma, verranno deviati verso San Polo d'Enza, indi mantenuti sulla SP513R.