La situazione a Neviano: la mappa delle strade chiuse e dei ponti crollati

Situazione molto critica anche nel comune di Neviano degli Arduni, in seguito all'alluvione che ha colpito la zona. "Prestare la massima attenzione nel mettersi in strada perché ci sono numerosi allagamenti e smottamenti. In caso di urgenza chiamare i Vigili del Fuoco.

1) Strada Provinciale 97 a Scurano chiusa per frane e smottamenti.

2) Strada comunale Le Piane che collega Provazzano a Bazzano temporaneamente chiusa per straripamento Termina bassa.

3) Strada Torrione tra Torrione e Urzano temporaneamente chiusa per straripamento Termina alta.

4) Strada Laurano tra Montale e Bertogallo prestare attenzione agli allagamenti, terra e sassi sulla carreggiata

5) Fare il ponte di Cedogno per attraversare perché quello di Vetto è stato chiuso dalla Provincia di Reggio a causa di frane dal loro lato.

6) Strada Arduino della Palude sotto alla Chiesa di Neviano chiusa per frana.

7) Strada del Casale chiusa la parte di Tizzano Val Parma per frana.

8) Zona della Pila chiusa per allagamenti

9) Ponte di Nigrizzano crollato.

10) Ponte del Molinetto a Urzano spaccato non sicuro da percorrere.

11) Ponte in Strada Le Piane crollato.

12) Strada La Costa e Case Sacchi a Mozzano smottamenti e detriti che chiudono metà della strada

13) Strada Molino Toccana, il Rio sta erodendo sotto la strada

14) Strada La Ripa con smottamento e asfalto spaccato.

15) Strada La Ripa e Strada Il Palazzo a Ceretolo con smottamenti.

16) Strada del Preto a Scurano con smottamento

17) Strada Case Paini e Strada Torretta tra Laurano e Paderna detriti in strada e smottamenti.

18) Case Fantini a Scurano smottamenti.