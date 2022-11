Neviano: conclusa la messa in sicurezza del ponte lungo la Sp 17

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza del ponte lungo la SP17 di Traversetolo in Località Ceretolo nel Comune di Neviano degli Arduini.



Sul posto si sono recati ieri per un sopralluogo il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi, e la Sindaca di Neviano degli Arduini e consigliera provinciale Raffaella Devincenzi, accompagnati dai tecnici del Servizio Viabilità ing. Elisa Botta e geom. Antonio Mesti.

ono stati eseguiti interventi sia in alveo, con la creazione di due difese in massi ciclopici a protezione dello scalzamento delle spalle del ponte e successivamente sull'impalcato, con interventi di consolidamento strutturale, ripristino dei paramenti murari in pietra e rinforzo dei cordoli laterali gravemente ammalorati.



I lavori sono stati eseguiti dalla Ditta Begani Franco di Palanzano (PR) per un finanziamento complessivo di 180 mila euro.





“La Provincia è presente anche nelle zone più difficili, cerchiamo di risolvere i problemi della viabilità a tutto campo” afferma il Delegato Bertocchi.