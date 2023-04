Neviano: senso unico alternato con semaforo sulla Sp 80

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che verrà istituito il transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla Strada Provinciale 80 “di Scurano” in comune di Neviano degli Arduini, in località Angela dalle ore 9 di mercoledì 19 aprile 2023 fino al termine lavori.



La misura si è resa necessaria dopo che dai sopralluoghi del Servizio Viabilità è emersa la necessità di intervenire urgentemente per ripristinare un attraversamento stradale posto sulla Sp 80, in località Angela; dato che le lavorazioni richiedono la parziale occupazione della carreggiata, per consentire alla Ditta esecutrice di operare in sicurezza, si è proceduto con l’istituzione del senso unico alternato.