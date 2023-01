Maltempo: nevicate in Appennino (fino a mezzo metro) e pioggia in città

Nevicate in Appennino e pioggia in città. E' questa la fotografia della situazione del maltempo sul territorio di Parma e provincia nella giornata di lunedì 23 gennaio. Nel corso degli ultimi giorni nelle località collinari ed appenniniche, dalla Val Parma alla Val Taro, si sono verificate numerose nevicate, che hanno portato a quantità di neve considerevoli, dopo mesi e mesi di assenza.

Da Schia al Lago Santo, da Lagdei a Lagoni dove è sceso quasi mezzo metro di neve nei giorni scorsi. Per la giornata di lunedì 23 gennaio le previsioni di 3bmeteo parlano della possibilità di nevicate anche in pianura, a partire dalle 22 di mattina e almeno fino alle ore 15. E' probabile che scenda pioggia mista a neve in città e nelle altre località di pianura. In molte zone della montagna invece continua a nevicare e sono previste nevicate anche per tutta la giornata del 23 dicembre.

Allerta meteo arancione per neve in Emilia-Romagna

La perturbazione che sta interessando l’Italia continuerà nelle prossime ore ad apportare condizioni di spiccato maltempo con precipitazioni, anche a carattere nevoso a bassa quota sul centro-nord e ventilazione sostenuta nord-orientale sulle aree adriatiche centro-settentrionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quelli emessi nei giorni precedenti.

L’avviso prevede dalle prime ore di lunedì 23 gennaio, nevicate sparse, al di sopra dei 200-400 metri, su Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia sud-occidentale e Piemonte meridionale, con locali e temporanei sconfinamenti a quote pianeggianti e, al di sopra dei 300-500 metri, su Toscana, Umbria e Marche, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti alle quote superiori; precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Marche e il persistere delle stesse sulla Campania; venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte, sui settori costieri di Veneto, Friuli Venezia Giulia e il persistere degli stessi, con raffiche di burrasca forte, specie a ridosso dei settori costieri, su Emilia-Romagna e marche. mareggiate lungo le coste esposte.