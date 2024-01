Al nido con la Regione: a Salsomaggiore 48mila euro per abbattere le rette

Il Comune di Salsomaggiore ha aderito al progetto “Al nido con la Regione” che permetterà di abbattere le rette dell’iscrizione all’asilo nido per le famiglie che hanno un ISEE inferiore a 26mila euro. “La Regione Emilia Romagna - ha spiegato il Sindaco Luca Musile Tanzi - ha assegnato al nostro Comune 48.114 euro di contributo che verranno utilizzate per diminuire il costo delle rette a carico delle famiglie dei bambini che frequentano i nidi d’infanzia “Bottoni” e “Porcellini”. Abbiamo stimato, per gli eventi diritto, una riduzione del 30% sulla retta totale da dicembre 2022 a giugno 2023; l’importo residuo ci permetterà di estendere il progetto anche alle famiglie del nido “La Casa Arancione”.

Per avere il contributo occorre essere residenti nel Comune di Salsomaggiore, avere un ISEE in corso di validità inferiore a 26mila euro; in caso di assenza giustificata di almeno 10 giorni, che comporti una riduzione della retta mensile, il contributo regionale sarà proporzionato nella misura del 20%. Le rette verranno decurtate direttamente con le fatture fino ad esaurimento delle risorse regionali. “Una misura importante - conclude il primo cittadino di Salsomaggiore - che ci permette di essere di supporto alle famiglie, in un momento di comprovata difficoltà economica”.