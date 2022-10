No Cargo, la protesta si sposta in Comune

"Un coro di no, cantiamogliene quattro". Questo lo slogan su cui ha fatto leva il flash mob andato in onda stamattina sotto i Portici del grano, davanti il Municipio di Parma. La manifestazione ha visto un buon seguito: erano circa in 300, tra comitati, cittadini e gruppi politici pronti per ribadire il 'no' all'allungamento della pista aeroportuale per fini commerciali. Ennesimo atto di protesta, con obiettivo quello di opporsi al progetto di allungamento della pista. I cittadini e i comitati, che da tempo protestano contro il piano di Sogeap di allungare la pista del Verdi grazie a un finanziamento di 12 milioni di euro, si sono ritrovati in Piazza Garibaldi: "Scelte sbagliate - dicono gli organizzatori - che pregiudicano il nostro futuro sul piano degli impatti ambientali".

Presente anche il sindaco Michele Guerra che ha incontrato i manifestanti. Nota la posizione del Comune, contrario all'avvio dell'attività cargo ma favorevole ai voli passeggeri e ad altri collegamenti con varie rotte.