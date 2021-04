No drop, no out: successo dell’evento finale a Zibello e Neviano

Si è concluso nei giorni scorsi a Zibello e Neviano degli Arduini, No drop, no out, il progetto contro l'abbandono sportivo promosso da Upi Emilia-Romagna, con le Province di Parma (Ufficio Programmazione scolastica), Reggio, Modena e Piacenza, in collaborazione con Uisp, Csi, Comuni e Pinco srl.

Obiettivo del progetto: riavvicinare i giovani alla pratica sportiva, in particolare attraverso gli sport di strada e contrastare la sedentarietà, sensibilizzando a corretti stili di vita e ad una sana alimentazione dei ragazzi tra i 14 e i 20 anni.

In entrambi i Comuni si sono svolte le dimostrazioni degli sport di strada (skate, parkour, balance board) agli studenti della scuola media (secondaria di I grado – 1°-2° e 3°) da parte degli educatori sportivi delle pratiche di UISP, CSI, Pinco srl.

In tutte e due le occasioni i ragazzi delle scuole medie hanno dimostrato grande interesse per l’iniziativa, ed entusiasmo per gli sport presentati, nonostante le limitazioni imposte dalle norme anti – Covid. Si tratta infatti di sport individuali, che possono essere svolti anche in epoca pandemica.

Hanno partecipato anche i primi cittadini: i sindaci, rispettivamente di Polesine Zibello Massimo Spigaroli e di Neviano degli Arduini Alessandro Garbasi.

Sono intervenuti inoltre gli studenti delle superiori partner di progetto: Liceo Sportivo Bertolucci di Parma (classe V S) e Istituto Alberghiero Magnaghi di Salsomaggiore (classe 3° A indirizzo Eno-gastronomico).

Gli studenti del Magnaghi hanno consegnato ai ragazzi delle medie locali dei gustosi snack realizzati da loro con materie prime naturali e privi di additivi.

Gli studenti del Bertolucci hanno fatto omaggio alle due scuole di uno smart watch, utile per monitorare gli allenamenti e promuovere stili di vita sani.

Il progetto drop no out rientra nell’ambito di “Azione ProvincEgiovani”, il bando promosso dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.