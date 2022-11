No Meloni Day, la protesta degli studenti parmigiani: "No alla scuola dei padroni"

Anche gli studenti parmigiani in piazza oggi, 18 novembre 2022, per il "No Meloni day". Protestano contro le politiche dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, chiedono "di abbandonare la retorica del merito" per avere più investimenti sulla scuola. Nel mirino dei ragazzi anche il decreto anti-rave tra i primi provvedimenti decisi dalla premier. C'è poi la questione legata all'alternanza scuola-lavoro: la richiesta è quella di ripensare il sistema e avere più sicurezza e tutele. Il corteo è partito da via Bixio per poi arrivare davanti alla sede del Provveditorato agli studi. Lo striscione di apertura recitava 'No al governo Meloni, no alla scuola dei padroni"