I No vax tornano all'assalto della Cgil: scritte e insulti davanti alla sede

I no vax sono tornati all'assalto della sede della Cgil di Parma in via Casati Confalonieri. Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio, infatti, alcuni ignoti No vax hanno realizzato alcune scritte che prendono di mira il sindacato per il suo impegno per limitare la pandemia da Covid-19. "Sindacato nazista" e "Consenso estorto, il nazismo è risorto", "Green pass=nazismo". Sono queste le scritte, vergate in rosso e che contengono accuse infamanti e calunniose.

"I no vax - scrive la Cgil - sono tornati alla carica imbrattando nottetempo nuovamente la facciata della sede della Cgil ! Alle 10 ci sarà un presidio per testimoniare che non si intende lasciare passare sotto silenzio Questo ennesimo sfregio nei confronti di quella che è la casa dei Lavoratori, presidio di democrazia e diritti".