I no vax attaccano la sede dell'Anpi: "Siete nazisti"

Dopo l'attacco alla sede della Cgil di Parma con scritte e accuse infamanti i no vax hanno deciso di prendere di mira anche l'Anpi provinciale. Nella notte infatti hanno fatto alcune scritte che paragonano l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ai nazisti. La loro 'colpa'? Il sostegno alla campagna vaccinale per sconfiggere il Covid-19.

"La Camera del Lavoro di Parma - si legge in una nota - esprime tutta la sua solidarietà ad Anpi Provinciale per gli attacchi subiti (nottetempo ovviamente) con scritte deliranti a firma No Vax sui muri antistanti la sede.

Scritte che collegano Anpi al Nazismo misconoscendo che Anpi è baluardo di democrazia e libertà. Tutto questo in assoluta malafede stravolgendo la storia ed il fatto conclamato che ad uccidere è il Covid e non il vaccino.

Questi gesti compiuti anche in altri luoghi , presidi di democrazia , nella nostra ed in altre città, non scalfiscono la convinzione che solo con una vasta campagna vaccinale possiamo darci una opportunità di tornare alla normalità".