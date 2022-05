Noceto: sarà chiuso al traffico il ponte sul torrente Parola sulla Sp 93

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che sarà chiuso completamente al traffico veicolare il Ponte sul torrente Parola lungo la SP93 di Costamezzana, nel tratto compreso tra Costamezzana e Santa Margherita, in Comune di Noceto, da venerdì 3 giugno a lunedì 6 giugno 2022, salvo condizioni meteo avverse.



La misura si è resa necessaria per consentire il rifacimento dei giunti di dilatazione del manufatto, mettendo in condizione la ditta esecutrice di operare in sicurezza, considerato che la larghezza del ponte è insufficiente per permettere il passaggio dei mezzi durante le lavorazioni.