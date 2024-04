Noceto: protocollo contro la violenza di genere

Domenica 28 aprile nella Sala del Consiglio del Comune di Noceto è stato firmato un protocollo d’intesa per il sostegno e la promozione di azioni condivise e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza di genere fra Comune di Noceto, Associazione “Salvabebè Salvamamme” e la Società Sportiva Rugby Noceto.

Al centro di questa firma l’attivazione del progetto “Valigia di Salvataggio - Per non tornare indietro” con la quale si vuole rispondere alle richieste delle tante donne in fuga che sempre di più chiedono aiuto. Progetto fortemente voluto dal Rugby Noceto in partnership con le Fiamme Oro Rugby e grazie alla collaborazione della Associazione. La valigia, e tutto ciò che essa contiene, vuole attutire il senso di rinuncia e di perdita sostituendolo con l’idea di un nuovo inizio, attraverso i beni consegnati e attraverso l’insieme di azioni a sostegno della persona, così da rendere centrale e concreto il messaggio della ripartenza. A consegnare le valigie ad Elisa Vecchi Responsabile del Punto di Ascolto di Noceto i giocatori della Serie A del Noceto Alessandro Devodier, Leandro Pagliarini e l’allenatore Filippo Ferrarini.