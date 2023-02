Chiedilo a Parmatoday - "Perchè non pubblicate i nomi dei ristoranti e dei bar chiusi dai Nas?" La posta dei lettori: le vostre domande e curiosità su politica, sport, attualità e cronaca e le risposte della redazione

E' nata da poco una nuova rubrica pensata solo per i lettori. Scriveteci le vostre domande e curiosità su politica, sport, attualità e cronaca. La redazione risponde.

LA DOMANDA DI GIANNI - "Perché non pubblicate i nomi dei locali pubblici che vengono sanzionati o addirittura chiusi dopo i controlli sanitari effettuati dai Nas, come per esempio i ristoranti? Noi cittadini e consumatori dobbiamo avere il diritto di scegliere dove andare e soprattutto dove non andare a spendere i nostri soldi"

La risposta della redazione - Ogni volta che viene pubblicata una notizia su un'operazione dei Nas in un ristorante o in un locale, che porta a multe o alla chiusura del locale per le scarse condizioni igieniche, questa è una domanda molto frequente da parte dei lettori, soprattutto tramite i social network. Una domanda più che legittima visto che i lettori vorrebbero poter scegliere di non andare più in quel ristorante. La risposta è molto semplice: nemmeno noi giornalisti conosciamo il nome del locale. Scrivere infatti la notizia, non comporta per forza conoscerne tutti i dettagli: noi scriviamo quello che sappiamo, ma non sempre sappiamo tutto. Chi divulga le notizie alla stampa, infatti, quasi sempre in questi casi sceglie di non comunicare il nome dell'attività coinvolta, probabilmente per ragioni di privacy