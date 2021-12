Non ci sarà il concerto in Piazza la sera di Capodanno

La pandemia continua ad intralciare la programmazione di eventi. I dati relativi ai contagi e alla diffusione del virus, uniti alle incertezze della variante Omicron, hanno portato l'Amministrazione comunale a prendere la sofferta decisione di rinunciare al concerto in Piazza Garibaldi la sera del Capodanno. E', invece, confermato un ricco programma di iniziative per la rassegna Natale a Parma i cui appuntamenti, nel dettaglio, saranno annunciati in una conferenza stampa, prevista in Municipio venerdì 03 dicembre alle 10.30.