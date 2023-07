Notte dei Maestri del Lievito, che successo: oltre 80 tipologie di panettoni

Grande successo per l’8? edizione della Notte dei Maestri del Lievito Madre, l’evento benefico all’insegna dell’artigianalità organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano con il patrocinio del Comune di Parma e Parma Food Valley, sotto il cielo stellato della Pilotta nel centro di Parma che ha visto la partecipazione di oltre tremila persone.

Nel pomeriggio, presso il Palazzo del Governatore si sono tenuti i saluti del Presidente Claudio Gatti e dei Maestri dell’Accademia MLM che con l’occasione hanno voluto dedicare alcuni speciali riconoscimenti a coloro che con il loro lavoro simboleggiano e supportano l’eccellenza dei grandi lievitati Made in Italy: una targa al Comune di Parma “per il sostegno e la collaborazione alla buona riuscita di ogni edizione della Notte dei Maestri del Lievito Madre” ritirata dall’Assessore Marco Bosi, una ad ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana “per l’autorevole contributo alla formazione dei professionisti del gusto italiano nel mondo” consegnata al Communication Manager della scuola Giacomo Bullo, una a Massimo Spigaroli, Presidente della Fondazione Parma “Unesco Creative City of Gastronomy” “per una vita dedicata alla tutela e alla divulgazione delle eccellenze gastronomiche della Food Valley”, e una alla giornalista Elisabetta Cugini, da sempre al fianco delle iniziative dell’Accademia. Per il primo anno è stato inoltre conferito il Premio “Miglior Accademico 2023”: il riconoscimento è stato ritirato dalla famiglia del Maestro Marco Avidano, recentemente scomparso, “per l’impegno e la professionalità che il maestro Marco ha sempre dimostrato”.

I Maestri Alessandro Bertuzzi e Francesco Elmi, al timone del progetto Panettone World Championship promosso dall’Accademia MLM hanno quindi presentato la prima edizione del Campionato Mondiale del Panettone a Squadre, che sarà inaugurata il 9 ottobre a Eataly Verona e che proseguirà con le gare tra le nazionali provenienti da tutto il mondo presso i laboratori del Gruppo Polin dal 10 al 13 ottobre, e culminerà con la finale e la proclamazione dei vincitori il 14 ottobre ad Host Fiera Milano: un momento emozionante insieme agli accademici che rappresenteranno la nazionale italiana, composta dai 3 maestri Claudio Gatti, Giuseppe Mascolo e Aniello Di Caprio, con il team manager Davide Malizia e l’allenatore Ezio Marinato.

Dopo le foto di rito, il folto corteo composto da Maestri dell’Accademia al gran completo, insieme ai ragazzi della sezione giovani lievitisti e agli studenti di ALMA, ha sfilato per le vie del centro cittadino accompagnato dalla Banda della città di Parma, fino a raggiungere le postazioni all’ombra della Pilotta per dare il via alle degustazioni insieme ai volontari di Emporio Solidale Parma: oltre 80 tipologie di lievitati e panettoni d’estate preparati rigorosamente con lievito madre vivo e ingredienti e materie prime di prim’ordine offerte dai numerosi sponsor, come la farina Magistrale del marchio Le Sinfonie di Agugiaro & Figna Molini, dedicata ai grandi lievitati e alla pasticceria, frutto della sinergia, della collaborazione diretta e dell’unione fra i tecnici della storica azienda molitoria e i maestri dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano; il Burro Aroma Naturale di Brazzale che sorprende per la capacità di coniugare l’essenzialità e l’esigenza di abbinamento per i gusti estivi con le note agrumate del limone e mandarino di Sicilia, o esotiche come quelle del gusto tropical; e ancora farciture di frutta particolarmente adatte alla bella stagione, come la crema di mandarino dell’azienda Cesarin o quelle di frutta candita in sciroppo gusti amarena, fragola, zenzero della celebre azienda storica Fabbri1905.

Il ricavato dell’evento è devoluto all’Emporio Solidale Parma, che si occupa di aiutare e sostenere persone e famiglie in difficoltà, una raccolta a cui ha contribuito anche lo sponsor Torrefazione Dubbini che ha omaggiato il Banco Alimentare con 100 barattoli da 250g della miscela di caffè gourmet dedicato in esclusiva al canale caffetteria pasticceria e all'alta ristorazione e adatto sia per estrazioni con la moka che a filtro.