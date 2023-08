Notte dei “Maestri del lievito madre”: edizione da record con oltre 8.000 euro devoluti a Emporio Solidale Parma

È stata un’edizione da record quella 2023 della Notte dei Maestri del Lievito Madre , l’evento benefico all’insegna dell’artigianalità organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano con il patrocinio del Comune di Parma e Parma Food Valley, sotto il cielo stellato della Pilotta a Parma.

Oltre tremila persone hanno invaso il centro storico cittadino per partecipare alla degustazione di oltre 80 tipologie di lievitati e panettoni d’estate preparati dai Maestri dell’Accademia del Lievito Madre e del Panettone Italiano con ingredienti e materie prime eccellenti offerti dai numerosi sponsor.

Un’affluenza straordinaria, tra golosi e semplici curiosi, che ha permesso, tramite l’acquisto dei braccialetti messi a disposizione da Emporio Solidale Parma per la degustazione, di raccogliere € 8.420,00 devoluti all’Associazione che assiste famiglie in difficoltà: un successo ben oltre le aspettative che ha quasi doppiato l’incasso dell’edizione precedente.

“Siamo felicissimi di questo successo”, ha dichiarato il Maestro Claudio Gatti, Presidente di Accademia MLM, “È stata una grande festa per tutta la città” - con il coordinamento dei Maestri Luca Diana e Aniello Di Caprio - “che ci ha permesso ancora una volta di promuovere e valorizzare la produzione artigianale dei lievitati con Lievito Madre non solo a Natale, ma affondando le radici nella nostra tradizione, di proporre anche tanti prodotti innovativi. Non meno importante, siamo lieti di aver contribuito, con il nostro impegno e quello dei nostri compagni in questa avventura, al sostegno dell’importante attività di Emporio Solidale Parma”.

“Siamo davvero soddisfatti” ha commentato Maurizio De Vitis, presidente di Emporio Solidale Parma, “è un risultato che abbiamo raggiunto anche grazie all’impegno di tutti i volontari e dell’organizzazione, e agli irresistibili lievitati prodotti dai Maestri che hanno richiamato così tante persone. Il risultato economico sarà impegnato per acquistare materiale per l’inizio della scuola per i bambini delle famiglie di Emporio”, ha spiegato. Il ricavato sarà infatti utilizzato per l’acquisto di beni e materiale didattico per i bambini della prima classe della scuola primaria e i ragazzi del primo anno delle medie delle famiglie seguite dall’associazione.