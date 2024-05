Notte di San Giovanni 2024, iniziative e location: 30mila euro dal Comune

Il Comune di Parma ha emesso un avviso pubblico per raccogliere e valutare le istanze di partecipazione alle iniziative diffuse di aggregazione sociale in occasione della tradizionale tortellata di San Giovanni del 23 giugno 2024. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 3 giugno 2024, esclusivamente attraverso il servizio on line dedicato, al link. Il Comune intende favorire la realizzazione di iniziative di aggregazione sociale diffuse sul territorio cittadino, volte ad incentivare la tradizione della Tortellata di San Giovanni e delle cene in compagnia a base di prodotti tipici locali. Il servizio è accessibile solo con credenziali SPID. Il form potrà essere compilato dal legale rappresentante dell’associazione o da un referente operativo dell’iniziativa tramite le sue credenziali personali. In quest’ultimo caso è necessario allegare copia del documento di identità del legale rappresentate. Le istanze presentate dai pubblici esercizi dovranno essere presentate dal legale rappresentante o soggetto delegato.

La vigilia di San Giovanni è una delle feste più rappresentative della Città di Parma che incontra il favore della città e l’unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni per la città stessa. Tradizionalmente, il 23 Giugno tantissimi parmigiani si ritrovano per salutare il solstizio d’estate, gustare i tortelli di erbetta e aspettare la “rozada ed san Zvan” (la rugiada di San Giovanni). La credenza legata alla rugiada di San Giovanni – ritenuta benefica e miracolosa – è antichissima e rappresenta una commistione di rituali pagani e cristiani in cui divinazione e cultura si fondono a creare una storia millenaria. Per questo si vogliono raccogliere e valutare il maggior numero possibile di istanze di partecipazione alle iniziative diffuse di aggregazione sociale da svolgersi in occasione della tradizionale Tortellata della notte di San Giovanni (23 Giugno 2024). “La Notte di San Giovanni 2024” (23 Giugno 2024) sarà organizzata dall’Ufficio Food Policy e UNESCO Creative City dello Staff Direzione Generale.

Le 20 aree interessate dal maggior numero di iniziative saranno attrezzate con idonei cassonetti per la raccolta dei rifiuti e le aree complessivamente intese saranno oggetto di un servizio integrativo di raccolta dei rifiuti direttamente da parte del Comune con spese da imputare alla apposita voce del Piano Tariffario dei Rifiuti, prevista per raccolta e pulizie in occasione delle manifestazioni temporanee.

Il Comune di Parma rende disponibile un budget massimo 30mila euro quale controvalore a copertura dei vantaggi economici da concedere per l’occupazione gratuita del suolo pubblico a favore delle associazione e degli esercenti attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande.