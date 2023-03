Nove parmigiani su dieci si dicono amanti dell’ordine in casa

Ben nove parmensi su dieci sono molto attenti all’ordine in casa. E di questi, se il 45% ne fa una regola del buon vivere quotidiano, il 23% porta questo impegno a livelli di estrema meticolosità e compie grandi sforzi affinché tutto sia sempre perfetto e organizzato. Un’attenzione che non solo ne migliora la vivibilità, ma - senza oggetti fuori posto nei diversi ambienti - aiuta a far percepire la cura verso gli elementi estetici, di stile e design.

Lo rileva l’Osservatorio Sara Assicurazioni.

Gli abitanti di Parma dichiarano infatti una grande attenzione all’estetica degli ambienti e all’organizzazione degli spazi secondo il proprio gusto e personalità: in questa ricerca di stile e di atmosfera, gli aspetti più curati sono la luminosità (62%), gli arredi (40%), il verde (23%) e le tinte di pareti e pavimenti (17%). La cura dei dettagli si spinge fino ai quadri (19%), alle librerie (21%) e alla scelta di diffusori di fragranze (11%).

Lungi dall’essere fattori puramente esteriori (8%), stile e design sono anzitutto elementi propedeutici al benessere tanto che il 38% dichiara di sentirsi meglio in una casa ben arredata. Anzi, loro compito è anche rendere l’abitazione più accogliente. In questo senso, l’ambiente che i parmensi amano (e curano) di più è il soggiorno (28%), dove il nucleo familiare vive la quotidianità.

E guardando al futuro? Negli orientamenti dei parmensi spicca la multifunzionalità (40%), ovvero la creazione di ambienti adatti a diversi scopi. Uno spazio sempre maggiore sarà dato alla sostenibilità (13%), mentre non pochi vorrebbero recuperare e valorizzare spazi in genere trascurati, come la cantina (17%).

Investire in un immobile tuttavia comporta anche timori, dall’eventualità di danni domestici (38%) al deterioramento della casa stessa nel tempo (28%) fino al rischio di eventi naturali e atmosferici anche intensi (21%) e a possibili tentativi di furto (28%). Di fronte a questo, più di un parmense su tre (38%) considera oggi essenziale investire in una polizza assicurativa che protegga la casa in modo efficace e completo.

“L’attenzione anche agli elementi di estetica e design della propria casa è uno dei fattori che concorrono a creare l’importante significato che questo bene ha da sempre per gli italiani” – commenta Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni - “Una polizza assicurativa è una soluzione efficace che permette di tutelare l’investimento, sia contro il furto sia verso i più diversi tipi di rischi che possono riguardare tanto l’immobile quanto le persone che ci vivono all’interno”.