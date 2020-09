Al via AmbientAzioni: bando di Iren Parma per sviluppare nuovi progetti di sostenibilità

Con la pubblicazione sul sito www.irencollabora.it è divenuto attivo il bando “Ambientazioni”, lanciato dal Comitato Territoriale Iren di Parma, con l’obiettivo di selezionare nuove idee progettuali di sostenibilità meritevoli di finanziamento e realizzazione.

Il bando è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni residenti o studenti nella provincia di Parma e ha lo scopo di individuare e poi realizzare un progetto inerente uno o più dei seguenti temi, nell’ottica della realizzazione a livello territoriale degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU:

riduzione dello spreco alimentare attraverso azioni atte a ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura

ridistribuzione delle eccedenze alimentari a fasce deboli della popolazione

sensibilizzazione ed educazione al risparmio di risorse energetiche, idriche e alla riduzione della produzione di rifiuti

educazione alla sostenibilità rivolta in modo particolare a fasce deboli della popolazione

monitoraggio e valutazione dei consumi energetici, idrici e della produzione di rifiuti a livello domestico e consigli per una loro ottimizzazione

miglioramento di performance idriche, ambientali ed energetiche all’interno di piccole comunità, come scuole e associazioni

proposte di miglioramento in termini di mitigazione ed adattamento dei cambiamenti climatici a cui è esposto il nostro territorio

progetti di sensibilizzazione sulla mitigazione, l’adattamento e la riduzione dell’impatto del cambiamento climatico

programmi di educazione alla biodiversità.

Coerentemente con le finalità del Comitato, al fine di sviluppare sinergie tra il Gruppo Iren e la comunità locale, ai partecipanti viene richiesto di proporre elaborati innovativi, realizzabili nell’immediato, replicabili in altri contesti, con un budget complessivo non superiore ai 20.000 euro e con benefici dimostrabili per la collettività.

La partecipazione è gratuita e i progetti da candidare dovranno essere inviati, entro e non oltre il 16 novembre 2020, attraverso la piattaforma dei Comitati Territoriali Iren www.irencollabora.it, utilizzando l’apposito modulo di partecipazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per qualsiasi ulteriore informazione sul progetto è possibile scrivere all’indirizzo email: comitatiterritoriali.pr@gruppoiren.it